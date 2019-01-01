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دوري أبطال أوروبا

حميديتش مستاء من دفاع بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفربول

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Peter Kneffel
مواجهة الموسم لبايرن ميونيخ
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المدير الرياضي، حسن صالح حميديتش، لنادي بايرن ميونيخ الألماني، استيائه على سوء أداء دفاع الفريق، في مواجهة أوجسبورج.

ونجح بايرن ميونيخ في تخطي أوجسبورج بصعوبة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث ظهر سوء الأداء الدفاعي للفريق الألماني.

وقال حميديتش تعقيبًا على أداء البافاري دفاعياً: "الأداء لم يكن جيداً، لا يصح أن نستقبل كل تلك الأهداف، علينا أن نحل هذا".

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وتابع: "لدينا أسماء جيدة على دكة البدلاء، وهذا الأمر يعود للمدرب، خافي مارتينيز يمكن أن يبدأ كأساسي ليعطي الفريق الاستقرار في خط الوسط".

ويستعد البافاري للقاء ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء قد يشهد مشاركة مانويل نوير العائد من الإصابة.

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ويعاني بايرن ميونيخ دفاعياً الموسم الحالي، حيث استقبلت شباكه 26 هدفًا في 22 جولة بالدوري الألماني.

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