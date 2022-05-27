"حملة تبليك الحسن اليامي" .. حمدالله يُشعل تويتر ضد نجم الاتحاد السابق

المهاجم السابق للعميد يتعرض لهجوم عنيف في المنصة الزرقاء

تسبب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد بشكل غير مباشر بهجوم حاد في تويتر على الحسن اليامي نجم العميد والمنتخب السعودي السابق، إذ دشن الجمهور هاشتاج بعنوان "حملة تبليك الحسن اليامي".

الهاشتاج شهد تفاعلًا كبيرًا على المنصة الزرقاء، ما بين مؤيد له ومهاجم لليامي وبين معارض ومختلف تمامًا، بل وصل الأمر إلى تدخل بعض الإعلاميين والصحفيين للدفاع عن اللاعب المعتزل والإشادة بحبه وانتمائه للاتحاد.

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اليامي كان قد علق على خسارة الاتحاد أمام الهلال 3-1 في آخر جولات الدوري السعودي بانتقاد قرار المدرب كوزمين كونترا البدء بالرباعي الهجومي، حمدالله ورومارينيو وعبد العزيز البيشي وإيجور كورونادو، وقد أشار إلى أن اللاعب المغربي ما كان يجب أن يبدأ.

وأضاف "إشراك الأربعة معًا كان قرارًا خاطئًا، لو أنا المدرب كنت لن أبدأ بحمدالله وليغضب إن أراد، هل هم خائفون من غضبه؟ هل الإدارة والمدرب يخافون أن يغضب ويستاء ويتسبب بأي مشكلة من عدم إشراكه في المباراة؟ يا أخي مع السلامة!".

تابع "الاتحاد متصدر من قبل انضمام حمدالله له، متصدر وحمدالله يلعب في النصر، متصدر وقد هزم حمدالله وأخذ من فريقه النقاط الكاملة، الاتحاد ليس حمدالله، يجب أن تلعب بشخصية الفريق وليس شخصية اللاعب".

حديث اليامي عن هداف الدوري السعودي مرتين أثار ضده الاتحاديين الذين رفضوا ما قاله تمامًا وأكدوا التزام حمدالله في الفريق وعدم خوف المدرب أو الإدارة منه، وقد أكد العديد منهم أن وجوده في الملعب هو رؤية فنية بحتة من جانب كونترا الذي أراد أن يخطف اللقاء في الشوط الأول وقد كاد يفعل ذلك لولا عدم التوفيق في اللمسة الأخيرة.

الصحفي متعب العواد انتقد بقوة تلك الحملة، مؤكدًا أن اليامي تحدث بحب وانتماء ومن وجهة نظر فنية امتلكها لأنه ابن الملعب والاتحاد، وتساءل عمن نزع الوفاء من قلوب الجماهير تجاه النجوم الذين ساهموا في إنجازات النادي على مدار تاريخه.

حسن اليامي يتكلم بحب وانتماء وبشكل فني دقيق لانه أبن اللعبة وأبن الملعب وأبن الاتحاد وتظهر #حمله_تبليك_الحسن_اليامي بهذه الصورة العجيبة ؛ هنا نتساءل ؛ من نزع الوفاء وكرس البغضاء في نفوس بعض الجماهير اتجاه نجوم حملوا البطولات وتعرضوا للإصابات ومنحوا وقت ابنائهم واسرهم لانديتهم!؟ — ُُمتعب العواد (@motabalawwd) May 27, 2022

الناقد الرياضي محمد أبو هداية هنأ اليامي على تلك الحملة مؤكدًا أنها تُبعد عنه العقليات المؤذية التي لا تحترم أحد وتُبقي عشاق الكيان الحقيقيين.