بمشاركة ميسي ويامال وزيدان وصفوة النجوم .. أديداس تطلق حملتها المنتظرة استعدادًا لكأس العالم 2026

لقد حان الموعد من جديد، تتجمع المنتخبات مرة أخرى من كل مكان على الكرة الأرضية لخوض كأس العالم 2026، لذلك قررت شركة أديداس أن تكون على أتم الاستعداد لهذه المناسبة الضخمة.

المونديال المقبل سيكون خاصًا وغير عادي، 48 منتخبًا يتنافسون في 3 دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يقام الافتتاح في 11 يونيو 2026 والنهائي في 19 يوليو من نفس العام.

ولذلك، قامت أديداس بنشر مقطع فيديو ترويجي عن حملتها الخاصة بقمصان المنتخبات المشاركة في البطولة مع أسماء أخرى من صفوة النجوم والأساطير، مما ترك الجماهير في حالة من التشوق لتلك الحملة المرتقبة.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع "إنستجرام" هذا المقطع بعنوان:"اعثروا لنا على طاقم أفضل من ذلك، سننتظر".

وبالحديث عن الطاقم والمجموعة التي تعتمد عليها أديداس في حملتها الجديدة الخاصة بالمونديال، يبدو أنها قررت الاستعانة بصفوة النجوم من داخل كرة القدم وخارجها.

وإليكم المجموعة المختارة ..

- النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والقميص رقم 10

- الممثل والرابر وكاتب الأغاني من بورتوريكو بينيتو أنطونيو مارتينيز المعروف بـ"Bad Bunny" بالقميص 94

- الجناح الإسباني لامين يامال والقميص رقم 19 له مع منتخب بلاده

- لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بالقميص رقم 5

- النجمة الأمريكية ترينيتي رودمان بالقميص رقم 2

- الفرنسي عثمان ديمبيلي الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2025 بالقميص رقم 10

- الإسباني بيدري وقميصه رقم 20 مع منتخب بلاده

- صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتس بالقميص 17

- المكسيكي سانتياجو خيمينيز وقميصه رقم 11

- البرازيلي رافينيا بالقميص رقم 11

- والآن مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بالقميص الأيقوني رقم 10

- أسطورة أخرى .. أليساندرو ديل بييرو بالقميص رقم 10 الذي ارتداه بمسيرته التاريخية مع منتخب إيطاليا

- النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام برقمه الأيقوني 7

- الممثل "الأمريكي - الفرنسي" تيموثي شالاميت بالقميص رقم 26

هل أنت مستعد؟ بالتأكيد أديداس على أتم الجاهزية للكثير من الإثارة والتشويق مع اقتراب مونديال 2026 المنتظر!