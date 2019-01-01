حمزة إدريس : نثق في لاعبي الأخضر السعودي الشاب رغم الأداء الغير مُرضي

المنتخب السعودي الشاب خسر بثلاثية نظيفة أمام كولومبيا، أمس الأربعاء

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد حمزة إدريس المشرف العام على المنتخبات السعودية للفئات السنية، على الثقة في لاعبي الأخضر السعودي الشاب قبل خوض منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

إدريس قال في تصريحاته لقناة "العربية" أن الأداء في المباراة الودية الأخيرة التي خاضها الأخضر الشاب أمام كولومبيا لم تكن مُرضية.

المنتخب السعودي الشاب خسر بثلاثية نظيفة أمام كولومبيا، أمس الأربعاء، ضمن تحضيراته لكأس العالم تحت 20 عامًا.

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الجهاز الطبي بنادي الهلال أكد جاهزية الثنائي البيروفي كاريلو والإسباني ألبرتو بوتيا للمشاركة مع الفريق في مباراة الهلال أمام الاتفاق السبت المقبل. pic.twitter.com/7XzIhmIqbQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 9, 2019

المسؤول عن المنتخب السعودي قال في تصريحاته : ننظر إلى مثل هذه الأمور بإيجابية قبل المشاركة في المونديال، ونعمل على أن نظهر بأقل عدد من الأخطاء عبر الاستفادة من هذه التجارب.

وأكمل حمزة إدريس : "بالتأكيد نثق في قدرات اللاعبين والمنتخب، ونعمل على إعداد منتخب لا يستهان به، المباريات الودية تتيح لنا معرفة الأخطاء من أجل تصحيحها".

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وأنهى لاعب الأخضر التاريخي تصريحاته : "كلما ظهرت السلبيات في التجارب يعد أمرا جيدا لاكتشافها ومعالجتها، وأفضل من الفوز في المباريات الودية لأنها تغطي على الأخطاء".