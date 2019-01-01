حمزة إدريس : المنتخب السعودي الشاب أصبح جاهزًا للمشاركة في كأس العالم

لاعبي الأخضر الشاب وصلوا إلى نسبة جاهزية مرتفعة نسبياً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد حمزة إدريس المشرف العام على المنتخبات السنية السعودية، على جاهزية المنتخب السعودي للشباب قبل خوض منافسات كأس العالم للشباب.

الأخضر الشاب يقع في المجموعة الخامسة بكأس العالم التي ستُقام في بولندا خلال أيام رفقة منتخبات فرنسا وبنما ومالي.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة العربية قال حمزة إدريس أن لاعبي الأخضر الشاب وصلوا إلى نسبة جاهزية مرتفعة نسبياً.

🔶 التشيلي سييرا مدرب الاتحاد سيتجه إلى إراحة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين في مباراة الغد أمام أحد، وذلك بهدف تجهيزهم للمواجهة الآسيوية المهمة يوم الثلاثاء المقبل أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.



( 📸 : @ittihad ) pic.twitter.com/ZlLGE7PkaW — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 15, 2019

وتعليقًا على نتائج الاخضر الذي حققها مؤخرًا قال : لا ننظر إلى نتائج المباريات الودية بقدر المردود الفني، استفدنا من خسارة كولومبيا أكثر من الفوز على سلوفينيا، وبشكل عام نسير بشكل جيد لإتمام جاهزية المنتخب قبل مونديال الشباب.

بالحديث عن المنافسين قال : "حاليًا نُراقب منتخبات فرنسا وبنما ومالي منذ ظهور نتائج القرعة، وذلك من خلال المحلل الفني الخاص بالأخضر ونعمل على دراسة نقاط القوة والضعف في المنتخبات المنافسة.

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يُذكر أن أول مباراة سيخوضها الأخضر السعودي في بطولة كأس العالم ستكون أمام بطل أوروبا منتخب فرنسا يوم 25 مايو.