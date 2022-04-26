حمد المنتشري: التعاون كان سيتأهل في تلك الحالة، وهؤلاء أقوى 3 فرق في آسيا

خرج التعاون السعودي من دوري أبطال آسيا بعد خسارته المثيرة أمام باختاكور الأوزبكي اليوم الثلاثاء في ختام دور المجموعات للمجموعة الرابعة، وقد أشاد حمد المنتشري أسطورة دفاع الاتحاد والمنتخب السعودي بالفريق وأدائه خلال البطولة.

التعاون أنهى دور المجموعات برصيد 7 نقاط، وهو ما أبعده عن أفضل 3 ثواني في المجموعات الخمسة، وقد دفع الفريق ثمن أخطائه الدفاعية التي كلفته الخسارة في الجولة الماضية أمام الدحيل القطري 4-3 بعدما كان متقدمًا 3-1 بنهاية الشوط الأول واليوم 5-4 أمام باختاكور.

اقرأ أيضًا | "من جلب هذا الثلاثي الأجنبي للهلال والنصر لا يحب الخير للسعودية"

الهلال والشباب والفيصلي من السعودية تأهلوا بالفعل إلى دور الـ16، ومن المتوقع أن يلعب الأول في ثمن النهائي أمام شباب الأهلي الإماراتي أو الدحيل القطري، وسيتحدد ذلك بعد مواجهته أمام الريان يوم غدٍ، لكن الأرجح أن يُواجه زملاء لاعبه السابق عمر عبد الرحمن عموري.

الشباب والفيصلي قد يلعبا وجهًا لوجه في دور الـ16، وذلك في حال أنهى الثاني دور المجموعات وصيفًا في مجموعته الخامسة، أما إن استطاع الحفاظ على صدارته سيلعب أمام فولاد خوزستان الإيراني فيما الفريق العاصمي في الدوري السعودي سيواجه ناساف الأوزبكي أو الوحدات الأردني.

المنتشري أكد في تحليله لفرق دوري الأبطال أن التعاون كان سيصعد لدور الـ16 حال تواجد في المجموعة الثالثة التي ضمت فولاد خوزستان وشباب الأهلي والغرافة القطري وأهال الهندي.

وأضاف "التعاون كان سيتأهل لدور الـ16 لو لعب في المجموعة الثالثة، لكن لنكن واقعيين .. لم يتوقع أي منا تأهل التعاون أو الفيصلي لثمن النهائي قبل انطلاق مباريات دوري الأبطال، خاصة بعد وقوعهما مع السد والدحيل القطريين، ربما توقعنا أن يُنافسا على احتلال وصافة المجموعة لكن لم يكن ممكنًا تواجدهما في الصدارة لقوة الفريقين القطريين".

أضاف "صحيح أن السد لم يقدم بطولة جيدة لكنه يبقى اسمًا كبيرًا، فيما الدحيل عبر عن قوته جيدًا ويمتلك نجومًا كبار".

وأتم حول أقوى 3 فرق في غرب آسيا هذا الموسم "بالنسبة لي أرى الهلال هو الأقوى في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وأضع الدحيل ثانيًا وبعده الشباب السعودي".

يُشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي كان قد ضمن التأهل للنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا باحتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، لكن فشله في الحصول على الرخصة الآسيوية أدى لاستبعاده من البطولة ومشاركة التعاون بدلًا منه.