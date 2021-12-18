حمد الله يستنجد بفيفا وأخيه يشن هجوماً ضارياً على النصر!

شن عبد الرحيم حمدلله، شقيق ووكيل أعمال اللاعب المغربي عبد الرازق حمدلله على نادي النصر بعد أيام من انتقاله إلى نادي الاتحاد.

حمدالله انتقل إلى الاتحاد بعد شهر تقريبًا من قرار النصر بفسخ عقد المغربي لسبب قانوني لم يتم توضيحه خلال البيان الرسمي للنادي، في 23 نوفمبر الماضي.

ليعلن نادي الاتحاد بعد ذلك بشكل رسمي، عن التعاقد مع المغربي لمدة عام ونصف، على أن يرتدي قميص النمور في يناير المقبل.

ماذا قال شقيق عبد الرازق؟

تحدث عبدالرحيم حمدالله وكيل وشقيق اللاعب عبدالرزاق، خلال تصريحاته لصحيفة “الرياضية” أن موكله يعتبر لاعبًا حرًا استنادًا على رسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها قبل 15 يومًا من نادي النصر كان عنوانها تم إلغاء العقد بشكل رسمي بخلاف مضمونها.

وأوضح عبد الرحيم، أن مضمون الرسالة كان أن اللاعب خارج حسابات النصر إضافة إلى طلب دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، منوهاً أنه هذه الرسالة لم تكن من المحامي الإسباني، لوكا بل من محامي النادي نفسه.

وقال: “حمدالله وقع لصالح الاتحاد بموجب هذه الرسالة، التي تعد فسخ عقد رسمي من طرف واحد وهو نادي النصر، والآن التوقيع سليم 100%، بل إن محامي عبد الرزاق، الإنجليزي رد على رسالة النادي حينها برفض فسخ العقد، مؤكداً أن خطوة النادي غير صحيحة قانونيًا".

ما هي الاجراءات التي سيتخذها وكيل أعمال عبد الرازق؟

أردف المغربي وقال: "بعد إعلان الاتحاد عن ضم أخي لم نتلق حتى الآن أي بريد إلكتروني أو خطاب رسمي من النصر، فاللاعب بدون نادٍ، وفي صدد تقديم شكوى رسمية على النصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وذكر شقيق حمدالله إلى أنه سيطلب متأخرات أخيه لدى النصر، التي من الموسم الماضي ورواتبه المتبقية لديهم.

متى سينضم عبد الرازق إلى تدريبات الاتحاد؟

اختتم عبد الرحيم حديثه لـ “الرياضية”: “حمد الله سيصل إلى السعودية بعد غدٍ للانضمام رسميًّا إلى تدريبات فريق اتحاد جدة السعودي، فريقه الجديد، قبل المشاركة الرسمية في يناير المقبل”.