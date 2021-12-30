حمد الله يتسبب في أزمة جديدة لنادي الاتحاد!

يبدو أن بداية المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد، قد تشهد أزمة جديدة تضاف لأزمات العميد، وذلك بعد انتقاله لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد تعاقد مع عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال حر، بعد أن تم فسخ عقد اللاعب من جانب إدارة نادي النصر مؤخرًا لأسباب قانونية، لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

الإعلامي الرياضي محمد العميري، كشف خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إبلاغ إدارة الاتحاد بأنها داخل القضية.

وجاء نص تغريدة العميري كالآتي: "وتم إبلاغ إدارة الاتحاد بأنها داخل القضية"، في إشارة إلى قضية النصر مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وتوجد أزمة كبيرة بين النصر وعبد الرزاق حمد الله، إذ تطالب إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر، الحصول على حقوقها في فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله، بينما يرى اللاعب أن موقفه قانوني.

وتم ابلاغ ..

ادارة #الاتحاد بأنها داخلة بالقضية 🤓 — محمد العميري (@M_8884) December 30, 2021

وكانت بعض التقارير الصحفية والإعلامية خلال الفترة الماضية، قد أكدت على أن إدارة النصر ستقوم بإخطار الاتحاد بأنه داخل قضيتها ضد عبد الرزاق حمد الله، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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النصر فسخ عقده مع حمد الله، بسبب اعتراض اللاعب غير المقبول على عدم مشاركته في مباراة الرائد بالدوري السعودي هذا الموسم، ضد مدرب الفريق؛ البرازيلي مارسيلو سالازار، وأيضًا دخول اللاعب في أزمة مع الإدارة ومطالبته بالرحيل.