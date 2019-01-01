حمد الله يتحدث عن تجديد عقده مع النصر ومشاركة المغرب بكأس أفريقيا

عبد الرزاق حمد الله يشيد بنور الدين أمرابط ويثني على الوداد المغربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب النصر السعودي، امتلاكه عديد العروض الأوروبية خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه لم يجدد عقده مع العالمي حتى الآن.

المغربي انضم لصفوف النصر في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الريان القطري، ونجح في أول موسم له بالسعودية في التتويج هدافًا للدوري والحصول على لقب أفضل لاعب بالموسم.

حمد الله: هذا الثنائي يستحق جائزة الأفضل أكثر مني وهدفي المحافظة على القمة

وقال حمد الله، خلال تصريحاته لراديو "مارس": "حتى الآن لم أوقع على عقود تجديد عقدي مع النصر، انتظر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، للتفاوض حول التجديد، وإن كنت أتوقع أن سعود آل سويلم؛ الرئيس الحالي للنادي، سيبقى رئيسًا".

وأضاف: "أمتلك عدة عروض أوروبية راغبة في ضمي بالصيف المقبل، لكنني حاليًا لاعبًا في النصر ولن أناقش أي عرض".

المغربي الدولي خلال حديثه أشاد كذلك بمواطنه وزميله في الفريق نور الدين أمرابط، حيث تابع: "أمرابط إنسان خلوق ورجل بمعنى الكلمة، وعلاقتنا تطورت كثيرًا في النصر رغم أننا أصدقاء من قبل، هو حقًا لاعب كبير وجوكر، ويمكنه اللعب في كبرى دوريات العالم".

واستطرد: "بهذا الموسم نور الدين ساعدني كثيرًا، كنا نفهم بعض في الملعب بلغة العيون، وهدفي في مرمى الهلال خير دليل على ذلك، هو قدم لي عديد النصائح وصنع لي عديد الأهداف ومرر لي الكرة في كثير من الأحيان دون أن يرفع عينه أو يعرف مكاني بالملعب".

على رأسهم حمد الله وتاوامبا -10 لاعبين أبدعوا في الدوري السعودي

صاحب الـ28 عامًا انضم إلى القائمة الأولية لمنتخب المغرب، المشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بعد غياب لمدة ثلاث سنوات عن المشاركات الدولية، وحول هذا علق: "هدفي الوحيد حاليًا هو الفوز بكأس أمم أفريقيا، نحن لم نحقق أي إنجاز في البطولة من عام 2004 وقتما وصلنا للمباراة النهائية، وقبلها لم نحصل على اللقب منذ عام 1976، الأمر مخجل حقيقة".

وأكمل: "سنلعب كمجموعة واحدة وبنكران ذات هذه المرة حتى نحصد اللقب، وسنجعل المغاربة فخورين بنا".

أسود الأطلس يقعون في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، التي تنطلق في 21 من يونيو المقبل، رفقة منتخبات ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وخلال حديثه أيضًا علق على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي التونسي: "أثق أن الوداد سيتوج بطلًا في قلب تونس، هم قادرون على فعل ذلك، ولو كان هناك رأس حربة قناص، لفاز الوداد بكافة البطولات وحصد الأخضر واليابس".

كان لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 31 من مايو الجاري، على الملعب الأولمبي برادس في تونس.