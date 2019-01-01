تحسبًا لغياب حمدالله - فيتوريا يجهز البريكان لمواجهة السد

هل سيغيب حمد الله عن مواجهة السد؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، في إعداد مهاجم بديل، للمغربي عبد الرزاق حمد الله، قبل مواجهة السد القطري.

حمد الله كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر الأخيرة بالدوري، أمام ضمك، والتي فاز بها العالمي بهدفين دون رد، بافتتاح مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن موقف حمد الله من مباراة السد لم يتحدد حتى الآن، وسيخضع للفحوصات الطبية، من أجل تحديد موقفه من المشاركة.

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فيتوريا بدأ في تجهيز بديلًا لحمد الله، تحسبًا لعدم مشاركته، وهو فراس البريكان، ليكون جاهزًا لقيادة هجوم النصر أمام السد.

وكان المدرب البرتغالي قد أعلن عن قائمة النصر الآسيوية التي ستخوض مباراة السد، حيث ضمت نور الدين أمرابط وجوليانو وبراد جونز وعبد الرزاق حمد الله.

النصر سيواجه السد القطري مساء يوم الإثنين، بذهاب دور الربع نهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.