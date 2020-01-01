حمد الله: تتويجي بلقب الهداف مجرد بداية العطاء

مهاجم النصر يتحدث عن تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي.

عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر، عن سعادته البالغة، بتحقيقه لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

عبد الرزاق حمد الله استطاع أن يتوج بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، متفوقًا على الفرنسي بافتيمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال بفارق هدفين.

حمد الله كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعبر خلالها عن فرحته، قال فيها: "الحمد لله تمكنت من الفوز بلقب هداف الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا للمرة الثانية على التوالي، وهذا كله بفضل الله أولًا ثم عائلتي وفريقي ككل، ولا أنسى الجمهور العالمي الاستثنائي".

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المهاجم المغربي تابع: "أريد أن أقول أن هذا ليس إلا بداية العطاء وبداية الاجتهاد والمثابرة، كما أهدي هذا اللقب إلى دولتي، ومدينتي آسفي".

وكان حمد الله قد توج بلقب هداف الدوري السعودي العام الماضي برصيد 35 هدفًا، ليكسر الرقم القياسي بالدوري السعودي، ويواصل مسيرته ويحافظ على لقب هداف الدوري هذا العام.

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وبذلك يصبح حمد الله هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، يصل إلى 64 هدفًا، منذ قدومه إلى الدوري من بوابة نادي النصر.

وأنهى النصر الدوري السعودي محتلًا المركز الثاني، خلف نادي الهلال بفارق 8 نقاط، بعد أن أنهى الدور الأول من مسابقة الدوري متصدرًا للمسابقة.