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كواليس مثيرة في رحلة اكتشاف ياسر القحطاني..

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كشف المدرب حمد الدوسري، الذي اشتهر باكتشاف عدد من مواهب الكرة السعودية، كواليس صعود ياسر القحطاني، أسطورة الهلال، ونصيحته التي دفعت اللاعب لرفض الانتقال إلى الاتحاد، فضلًا عن رغبته في الرحيل إلى الاتفاق.

ويعد ياسر القحطاني، أحد أساطير المنتخب السعودي، والفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2007، فيما كان المهاجم قد استهل مشواره الاحترافي في صفوف القادسية، قبل أن ينتقل إلى الهلال، ليخوض رحلة على مدار 13 عامًا، تخللتها فترة إعارة قصيرة في العين الإماراتي.

ويملك القحطاني مسيرة تاريخية مع الأخضر، والذي قاده إلى نهائي كأس آسيا 2007، فضلًا عن التتويج بكأس العرب وخليجي 2003، وكذلك الفوز بالعديد من الألقاب مع الهلال، وبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا مرتين.

"لاعب شاب بـ50 ألف ريال"

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وقال الدوسري، خلال ظهوره عبر بودكاست "على بياض"، إنه كان يقود فريق الشباب بنادي القادسية، وفي الوقت ذاته كان يدرب أحد فرق الحواري، وجاءه نجل أخيه "إسماعيل"، الذي يسكن جواره، وطلب منه أن يجلب ياسر معه من أجل التدريب معهم.

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وأضاف الدوسري "شعرت بموهبة ياسر، وبدأت أدربه على التحكم بالكرة والتمرير والكرات الرأسية، وكنت أراه يتحرك كثيرًا في اليمين واليسار، فقلت له: لا أريد أن تركض بعيدًا عن منطقة الـ18، اركض على المرمى وسأعلمك كيف تسجل. واستمريت في تدريبه لمدة سنة، وكان يقترب من بلوغ عامه الـ17".

وأضاف "ذات يوم، لم يحضر القحطاني للمران، وسألت عنه زملاءه وكانوا لا يعلمون مكانه، ثم جاءني بعدما انتهيت من التمرين، وقال لي: سأذهب للعب مع الاتفاق، لأنهم عرضوا عليّ 50 ألف ريال، فتركته وانطلقت إلى بيته، وقابلت شقيقه، فقلت له إني تعبت في تدريبه ثم يذهب ليسجل في الاتفاق، وكنت أدرب (شباب) القادسية، فكان رده: أنت تفصل ونحن نلبس، ولكن أعدك ألا يسجل إلا في ناديك.

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وخرجتُ من عنده وانطلقت إلى القادسية، وقابلت أحمد الزامل، وقلت له إني أريد تسجيل لاعب شاب وندفع له 50 ألف ريال، فصاح معترضًا لأنه لا يزال صغيرًا، فقلت له سيجلب لك الملايين، وظللت ألحّ عليه، فكان رده: سأتحدث مع المدرب كابرال، وإذا وافق عليه سأسجله، وبالفعل ذهبنا ومعنا كابرال وشاهد ياسر في مباراة، وعند العودة قال لي: لن يلعب معك (في فريق الشباب) بل سيلعب عندي (في الفريق الأول)".

الهلال أم الاتحاد؟

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وتحدث حمد الدوسري، عن مقولة "إذا أردت النجومية والمنتخب فالعب مع الهلال، وإذا أردت الأموال فالعب للاتحاد"، مؤكدًا أنه قال ذلك بالفعل لياسر القحطاني، مضيفًا "جاءني ذات يوم، وقال لي أنت لك الفضل معي بعد الله، هل أختار الهلال أم الاتحاد؟".

وتابع "أظن أن الاتحاد قدم عرضًا أكبر من الهلال، ولكني كنت أرى أن اسلوب ياسر القحطاني يليق أكثر مع الهلال، والذي يعتمد على اسلوب اللعب على الكرة بالطريقة الإسبانية، وأخبرته أن تركيبتك للهلال، وسيوصلك للمنتخب، ولكن لعب الاتحاد لا يصلح لك، والأموال تذهب وتأتي".