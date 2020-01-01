حمدي فتحي يتحدث عن رحيل فايلر .. وحلم بطولة إفريقيا في الأهلي

بطولة إفريقيا هدف لجميع لاعبي الأهلي

تحدث حمدي فتحي نجم الأهلي عن الفترة المقبلة للفريق والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي والمحاولة للتتويج بالبطولة بعد غياب طويل.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد المغربي الشهر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل مواصلة المشوار والعودة لمنصات التتويج في القارة السمراء.

وقال فتحي عبر قناة النادي الأهلي: "نحلم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا، ونحن الآن في قمة التركيز من أجل الحصول على هذا اللقب الغائب عن الأهلي".

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وأضاف: "جميع اللاعبين تعرف قيمة الحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية، لذلك هو الهدف الأهم في الوقت الحالي".

وتابع حمدي فتحي عن أزمة رينيه فايلر المدير الفني للفريق، قال: "لا نلتفت لأي شيء خارج الفريق، نستعد جيدًا لمواجهات بطولة إفريقيا".

ويجد الأهلي منافسة من الوداد المغربي، والثنائي الزمالك والرجاء المغربي طرفا نصف النهائي الآخر، حيث ستشهد البطولة منافسة من أجل الظفر باللقب.