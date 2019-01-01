حمدي فتحي: رغبتي منذ البداية هي الأهلي وأبلغت إدارة إنبي بها

لاعب وسط الأهلي الجديد يعلق على انتقاله للقلعة الحمراء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حمدي فتحي، لاعب فريق النادي الأهلي، والذي انضم حديثًا للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف إنبي، أن رغبته في الانضمام للفريق الأحمر كانت منذ البداية وأخبر مسؤولي ناديه بها.

الأهلي نجح في الحصول على خدمات حمدي فتحي من إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

حمدي فتحي قال خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: "أنا سعيد بالانتقال للأهلي واللعب لنادي القرن، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وآمال الجماهير والجهاز الفني ومجلس الإدارة".

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(🎥: @Turki_alalshikh )pic.twitter.com/s0RjB2FfAr — جول مصر (@goaleg) January 13, 2019

لاعب وسط الأهلي تابع: "كانت هناك بعض المشكلات الكثيرة في المفاوضات، ولكنها انتهت في النهاية بالنجاح".

فتحي اختتم تصريحاته قائلًا: "منذ البداية ورغبتي هي الأهلي، وأبلغت إدارة إنبي بها، وأتمنى أن أقدم مستوى جيد مع الأهلي، والحصول على البطولات مع الفريق لإسعاد الجماهير".

ويعد حمدي فتحي هو اللاعب السابع الذي انتقل للأهلي خلال فترة الشتاء الحالية، رفقة رمضان صبحي وجيرالدو وحسين الشحات ومحمود وحيد، ومحمد محمود وياسر إبراهيم.