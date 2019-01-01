حمدي النقاز: مازلت متواجدًا في مصر وأمتلك عروضًا

النقاز لم يحصل على مستحقاته منذ شهر أغسطس.

كشف التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لفريق نادي الزمالك، عن أنه كان تواجهه الكثير من المشكلات، منذ قدومه إلى مصر، ولكن تركيزه كان منصبًا داخل الملعب فقط.

النقاز أعلن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته من القلعة البيضاء، منذ 4 شهور مضت.

اللاعب التونسي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك منذ شهر أغسطس الماضي، ورغم ذلك شاركت في مباراة مازيمبي".

صاحب الـ27 عامًا تابع: "مازلت موجودًا في مصر، بسبب تواجد ابنتي في أحد المدارس، ولكني أتمرن مع معد بدني، لكي أكون جاهزًا في أي وقت، للمشاركة مع المنتخب التونسي".

رئيس الزمالك لـ"النقاز": انت عار على تونس ونصبت علينا

حمدي النقاز أردف: "حرصت على تهنئة لاعبي الزمالك بعد الفوز على الشرقية، لأنهم جميعهم اخواني ومنهم أصدقاء قريبين مني".

واختتم النقاز تصريحاته قائلًا: "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك بعد فسخ العقد، باستثناء أيمن حافظ الذي حصلت منه على رقم المحامي، وأمتلك عروضًا في مصر وخارجها".

النقاز شارك في مباراة الزمالك أمام مازيمبي، التي خسرها الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.