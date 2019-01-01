حمدان الكمالي: لم أتعمد إيذاء عبد الرزاق حمدالله

لاعب الوحدة يُدافع عن نفسه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد حمدان الكمالي لاعب الوحدة الإماراتي عدم تعمده إيذاء مهاجم النصر "عبد الرزاق حمدالله" خلال مواجهة الفريقين أمس.

ولعب الفريقان ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 مما يؤجل حسم المتأهل لدور الثمانية لموقعة استاد آل نهيان في الإمارات.

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اللاعب الإماراتي تحدث لصحيفة الاقتصادية عن الحادثة قائلًا "إنه حماس زائد فقط، لم أتعمد إيذاءه، مثل هذه الأمور تحدث في الملعب لكنها ليست متعمدة، نحن والسعوديون أشقاء وما يربطنا أكبر من كل شيء".

أضاف "نتابع الدوري السعودي ونعرف أن فيه لاعبين مميزين، وفي مباراة أمس لديهم لاعبون مزعجون لنا في الدفاع مثل حمدالله؛ والبرازيلي جوليانو".

أتم قائلا عن المباراة “لعبنا بشكل أفضل من النصر، بطل الدوري السعودي للمحترفين، سنعود إلى الديار بنتيجة إيجابية، تبقى مباراة الإياب ونسعى للمواصلة بالقوة نفسها، بعد أن أضعنا فرصًا متعددة لو أحسنا استغلالها لنجحنا في الفوز".

يُذكر أن الطرفين سيلتقيان إيابًا يوم الـ12 من أغسطس الجاري في أبو ظبي.