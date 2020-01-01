دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حمدالله يوجه رسالة للجماهير لمواجهة فيروس "كورونا"

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Getty Images
فيروس كورونا يربك الحسابات في جميع أنحاء العالم

وجه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، رسالة للجماهير السعودية والمجتمع بشكل عام بشأن الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان النشاط الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد تم تعليقها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

فيروس كورونا تسبب في تأجيل الكثير من بطولات كرة القدم حول العالم خلال الفترة الأخيرة، خوفًا على عناصر اللعبة.

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    وقال حمدالله عبر حساب النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كافة إخواني المسلمين، أتمنى أن نتبع كل التعليمات من أجل الحفاظ على سلامة أنفسنا وعائلاتنا".

    وتابع المهاجم المغربي رسالته للجماهير: " علينا البقاء في البيت وغسل أيدينا وما إلى ذلك.. وندعو الله أن يزيل عنا هذا البلاء".

    حمدالله يعد من أفضل المهاجمين خلال الفترة الأخيرة في الدوري السعودي وماكينة أهداف للنصر حيث حصل على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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