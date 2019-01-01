حمدالله يكتب التاريخ.. المغربي يتساوى مع حمزة إدريس هدافًا تاريخيًا

حمدالله قدم موسمًا أكثر من رائع في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، من كتابة اسمه في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أول موسم له.

عبدالرزاق حمدالله في أول مواسمه في الدوري السعودي، تمكن من إظهار نفسه للجميع كهداف تاريخي للبطولة بشكل عام.

حمدالله تمكن من إحراز الهدف للنصر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ضربة جزاء للوصول إلى الهدف رقم 33 في الموسم الحالي مع العالمي.

⚽ الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 26

النصر 1 الباطن 0 #النصر_الباطن #دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلس pic.twitter.com/IA4lLN4APy — دوري بلس (@dawriplusksa) May 16, 2019

وبذلك تساوى حمدالله مع حمزة أدريس في عدد الأهداف، كهداف تاريخي لبطولة الدوري السعودي في موسم واحد، بـ33 هدفًا وعلى بعد هدف واحد لكتابة اللقب باسمه منفردًا.

وفوز النصر في مباراة اليوم يكتب للفريق التتويج بالدوري السعودي للمحترفين بعد موسم أكثر من رائع قدمه لاعبيه رغم التقلبات في الأجهزة الفنية.