النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حمدالله يكتب التاريخ.. المغربي يتساوى مع حمزة إدريس هدافًا تاريخيًا

آخر تحديث
التعليقات()
حمدالله قدم موسمًا أكثر من رائع في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، من كتابة اسمه في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أول موسم له.

عبدالرزاق حمدالله في أول مواسمه في الدوري السعودي، تمكن من إظهار نفسه للجميع كهداف تاريخي للبطولة بشكل عام.

اختيارات المحررين

حمدالله تمكن من إحراز الهدف للنصر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ضربة جزاء للوصول إلى الهدف رقم 33 في الموسم الحالي مع العالمي.

وبذلك تساوى حمدالله مع حمزة أدريس في عدد الأهداف، كهداف تاريخي لبطولة الدوري السعودي في موسم واحد، بـ33 هدفًا وعلى بعد هدف واحد لكتابة اللقب باسمه منفردًا.

وفوز النصر في مباراة اليوم يكتب للفريق التتويج بالدوري السعودي للمحترفين بعد موسم أكثر من رائع قدمه لاعبيه رغم التقلبات في الأجهزة الفنية.

إغلاق