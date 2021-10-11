"حمدالله يحتاج طبيبًا نفسيًا" و"هذا ما يُفسد علاقته مع الإدارة"

الهداف المغربي يثير الجدل دومًا

حظي المغربي عبد الرزاق حمدالله بمسيرة رائعة مع النصر في الدوري السعودي، لكنه في نفس الوقت أثار ومازال يُثير الكثير من الجدل بالعديد من المواقف الغريبة والتي تسببت له بانتقادات كبيرة.

حمدالله وصل السعودية صيف 2018 وقد أبهر الجميع في أول مواسمه حين قاد النصر للقب الدوري الاستثنائي وحطم رقم حمزة إدريس الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد، وقد واصل تألقه في الموسم الثاني وتُوج هدافًا للبطولة قبل أن يتراجع بقوة الموسم الماضي بسبب الإصابات والأزمات الكثيرة خارج الملعب.

منار شاهين: حمدالله يحتاج طبيبًا نفسيًا

الناقد الرياضي منار شاهين أكد على أن اللاعب المغربي يمتلك موهبة كبيرة لكنه لا يُقدرها ويُهدرها بما يفعله، مشيرًا إلى حاجته لطبيب نفسي.

إذ قال عبر برنامج الحصاد الرياضي "حمدالله إلى طبيب نفسي يتواجد معه دومًا، لأن لديه شيئًا في عقله الباطن يجعله لا يُقدر ذاته بالشكل المناسب، لديه موهبة ممتازة لكنه لا يُقدرها".

أضاف "إدارة النادي مطالبة بتوفير طبيب نفسي لعلاج هذا اللاعب من بعض الأشياء الموجودة في عقله الباطن، أنا لا أسخر منه لكني أتحدث بنظرة طبية وفنية".

عبد الكريم حمد: هذا ما يُفسد علاقة حمدالله بإدارة النصر

الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد تحدث عن موضوع حمدالله ومشاكله مع النصر مؤكدًا أن المبالغة في طلباته وشروطه وغيابه عن التدريبات هو ما يُفسد علاقته بالإدارة النصراوية.

مضيفًا "الملاحظ خلال السنوات الماضية أن هناك اتجاه كبير للدفاع عن حمدالله، اللاعب دون شك يمتلك موهبة وإمكانيات كبيرة لكن ما يُفسد تلك الموهبة طريقة تعايش اللاعب مع النادي".

تابع "أتمنى من جماهير النصر أن تتعامل مع نجم الفريق على أساس وجود علاقة احترافية وعقد، عليهم ألا يدعموا اللاعب أمام الإدارة ويضعفوا موقفها أمامه، أصبحت طلبات وغيابات وإجازات حمدالله مبالغ بها مؤخرًا، وهو ما أثر على مستواه كثيرًا".

أتم "برأيي أن ما أفسد علاقة النصر مع حمدالله هو طلباته الكثيرة من النادي، سواء الإجازات أو ما يخص العقد وتحسين بنوده".

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