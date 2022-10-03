"حمدالله لم يكن مؤثرًا؟ يكفي ما فعله ليقلب الطاولة على النصر"

حمدالله لم يُقدم الكثير خلال قمة الاتحاد والنصر لكنه وجد محاميًا جيدًا

دافع الناقد الرياضي عدنان جستنية عن عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، والذي تعرض لانتقادات لمستواه خلال مواجهة النصر مساء أمس في الرياض.

النصر استضاف الاتحاد على ملعبه مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي وقد انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وشهد طرد طارق حامد والصليهم من الفريقين للعنف المبالغ به.

ولم يُقدم عبد الرزاق حمدالله الأداء الكبير المتوقع منه لكنه ظهر في لقطة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أبدى سعادة بالغة بطرد الصليهم، وقد اتهمه البعض بالتأثير على الحكم ودفعه لإشهار البطاقة الحمراء.

الناقد الرياضي الاتحادي المخضرم رأى أن تلك اللقطة كافية تمامًا من المهاجم المغربي لأنها قلبت الطاولة على النصر وحرمته من تفوقه العددي والذي ساعده للسيطرة على الملعب لعدة دقائق.

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Shahid Shahid

وقد دافع جستنية عن ضعف مردود حمدالله في المباراة مبررًا ذلك بأن ظروف اللقاء لم تكن لتسمح للمهاجم بالوصول لشباك الخصم.

إذ كتب عبر تويتر معلقًا على لقطة طرد الصليهم بعد تدخله العنيف على قدم عوض الناشري "يقولون أن حمدالله لم يكن مؤثرًا في المباراة، تكفي منه تلك اللقطة التي ظهر خلالها تأثيره الإيجابي على الحكم وعلى مجرى المباراة".

تابع "أحيانًا ظروف المباراة لا تسمح للمهاجم الكبير للتسجيل ولكن تسمح له للقيام بأدوار مهمة لدعم فريقه، أدوار تقلب الطاولة على الفريق المنافس. تصوروا لو لم يلفت نظر الحكم!".

يُشار إلى أن حمدالله انضم للنصر في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي بعدما فسخ النصر عقده من جانب واحد في نوفمبر الماضي وبأسباب تحفظ حقوقه المالية والقانونية.

الجمهور النصراوي انقسم على قرار الإدارة ولكنه أظهر عداوته للهداف المغربي بعد ظهور مكالمات هاتفية تجمعه مع مسؤولي الاتحاد وتُوضح تفاوضه معهم خلال سريان عقده مع النصر.

النصر تقدم بشكوى ذلك اللاعب والاتحاد وإدارييه وقد فاز بالقضية في اتحاد كرة القدم السعودي، لكن الاتحاد وحمدالله استأنفا القرار والقضية منظورة حاليًا في مركز التحكيم الرياضي السعودي.