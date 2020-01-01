فيديو | فيصل الجفن: حمدالله هو السبب الأول لأزمة النصر

تصريح مثير من الناقد الرياضي السعودي

قال الناقد الرياضي فيصل الجفن أن المغربي عبد الرزاق حمدالله هو السبب الأول لأزمة النصر السعودي الحالية، ذلك خلال تصريحاته عبر قناة السعودية الرياضية.

النصر حقق انتصارًا صعبًا على الباطن في تاسع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم أمس، لكنه لم يُخرجه من مركزه قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وقد خرج مبكرًا جدًا من حسابات المنافسة على اللقب رغم بدئه الموسم كأحد أقوى المرشحين.

الجفن تحدث عن أزمة النادي في برنامج الديوانية السعودي قائلًا "النصر بحاجة الآن لجمع النقاط والعودة لمراكز المقدمة بغض النظر عن مستواه الفني".

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أضاف "أرى أن حمدالله هو سبب ما يحدث في النصر من مشاكل، طريقة تعامل الإدارة معه والتفرقة بينه وبين اللاعبين الآخرين هو سبب الأزمة، لأن زملاءه يرون تلك التفرقة في المعاملة".

"الخلل ليس لدى حمدالله لكن عند إدارة النصر التي تعامله بطريقة مختلفة كثيرًا عن اللاعبين الآخرين مما خلق الأزمة. التفرقة بين اللاعبين يجب أن تكون في العقد فقط والتفاصيل المالية، لكن تمييز اللاعب في الفنادق والمعسكرات والتدريبات والملعب وحتى في غرف النوم، كل هذا يصنع أزمة بين اللاعبين".

#الديوانية



فيصل الجفن :

سبب ما يحصل في #النصر هو "عبدالرزاق حمدالله" .. وهذا الخلل في الإدارة التي لم تُحسن التعامل مع النجوم. pic.twitter.com/lWFlTIM3eW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

أتم "النصر لم يتغير عن الموسم الماضي، اللاعبين أنفسهم والمدرب لم يتغير، لا يمكن أن يكون الخلل بهم، بل هو في الإدارة التي لم تستطع التعامل جيدًا مع النجوم والتفرقة بينهم، ربما لهم العذر لأنهم إدارة جديدة شابة، لكن هذا الخطأ حول النصر من فريق مرعب إلى فريق كما نرى حاليًا".