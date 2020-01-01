لماذا تُوج حمدالله هدافًا لدوري أبطال آسيا رغم تساويه مع مهاجم أولسان؟

مهاجم النصر فاز بجائزة الهداف

تُوج عبد الرزاق حمدالله نجم النصر السعودي هدافًا لبطولة دوري أبطال آسيا 2020 التي انتهت مؤخرًا بفوز أولسان هيونداي الكوري الجنوبي باللقب.

النصر كان قد خرج من نصف نهائي البطولة بالسقوط أمام برسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية في أغسطس الماضي.

المهاجم المغربي استطاع إحراز 7 أهداف خلال مشواره في البطولة، وهو نفس عدد أهداف البرازيلي جونيور نيجراو مهاجم أولسان هيونداي، وقد صنع كلًا منهما هدفًا واحدًا، لكن رغم ذلك تُوج حمدالله بالجائزة.

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السبب في تتويج حمدالله بجائزة هداف دوري أبطال آسيا رغم تساويه في عدد الأهداف مع نيجراو هو لعبه لدقائق أقل في البطولة، إذ لعب 653 دقيقة مقابل 697 دقيقة للمهاجم البرازيلي.

وتنص لائحة البطولة على أنه في حال تساوي لاعبين في عدد الأهداف يتم اللجوء للتمريرات الحاسمة، وإذا استمر التعادل بينهما يفوز اللاعب صاحب عدد أقل من دقائق اللعب.