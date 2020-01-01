حمدالله يعتذر للغنام ويُقبل رأسه أمام الجميع

الخلاف انتهى بين اللاعبين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن تفاصيل الصلح الذي تم بين عبد الرزاق حمدالله وسلطان الغنام نجمي النصر السعودي مساء أمس على متن الطائرة التي أقلت بعثة الفريق إلى القيصومة لمواجهة الباطن بعد ظهر اليوم.

كان المهاجم المغربي قد اعتدى بحدة على الظهير السعودي خلال الشوط الأول من مباراة الرائد الأخيرة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت لصالح النصر بهدفين دون رد.

إدارة الكرة في النصر أقامت مساء أمس احتفالًا بسيطًا بالمهاجم المغربي لحصوله على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2020، وقد نشر حساب النادي على تويتر صورًا من الاحتفال أظهرت إحداها حمدالله يجلس بجانب الغنام في أجواء ودية مما أكد انتهاء الخلاف تمامًا.

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الرياضية أكدت أن حمدالله بادر بالاعتذار للغنام و قبّل رأسه أمام اللاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وقد أكد أن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، ومن جانبه تقبل المدافع السعودي اعتذار زميله وشارك بعده في تكريمه والاحتفال به.