"حمدالله أضاع الدوري، جمهور وإعلام النصر نجح في إخراجه من الملعب"

الاتحاد فقد صدارة الدوري السعودي لصالح الهلال

قال الناقد الرياضي خالد البدر أن عبد الرزاق حمدالله بتراجع مستواه مؤخرًا وإهداره للفرص أضاع لقب الدوري على فريقه الاتحاد، مشيرًا إلى دور إعلام وجمهور النصر في التأثير على اللاعب وتشتيت ذهنه.

حمدالله كان قد انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الأخير بعدما فسخ النصر عقده من جانب واحد في نوفمبر من العام الماضي، وقد بدأ بداية قوية جدًا مع العميد وساهم في حصده للنقاط وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، لكنه لم يُقدم مستوى جيدًا في المباريات الأخيرة وقد أهدر فرص جيدة أمام الهلال والطائي.

لكن ظهور تسريبات صوتية تجمعه مع حامد البلوي الرئيس التنفيذي للنادي الجداوي واتهامه رس

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الاتحاد خسر أمام الهلال والطائي في آخر مباراتين من الدوري السعودي ليتنازل عن الصدارة لصالح الهلال ويتراجع للمركز الثاني، وقد رأى خالد البدر أن حمدالله لعب دورًا مهمًا في ذلك.

إذ قال "حمدالله خرج من الملعب منذ دخوله في قضايا مع النصر، الحصانة الإعلامية والجماهيرية التي كانت معه في النصر وجعلته يتفرغ للملعب وإحراز الأهداف فقدها حين انتقل للاتحاد، بل على العكس عانى منها منها لأنها أصبحت ضده".

تابع "جُل إعلام وجمهور النصر حين علم بحيثيات الأحداث داخل النادي وبعد ظهور التسريبات الصوتية انقلب ضد حمدالله وقد نجح في التأثير عليه سلبيًا، الإعلام النصراوي ضغط على حمدالله ليُخرجه من الملعب وقد نجح في ذلك، حمدالله أهدر فرصتين أمام الهلال وكان سببًا في الخسارة أمام الطائي وضياع الدوري، تخاذله أو توهانه لتأثره بالأجواء السلبية المحيطة به أدى لضياع الدوري".

🗣 خالد البدر :

الحصانة الجماهيرية والإعلامية لحمد الله في النصر افتقدها في الاتحاد.

الحصاد الرياضي ...

@KhaleadBader pic.twitter.com/miGYO9JVPF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 29, 2022

يُشار إلى أن الهلال والاتحاد تساويا في مقدمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن الفريق العاصمي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على غريمه الجداوي.

الهلال يكفيه الفوز على الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي ليُتوج بطلًا دون النظر لنتائج الاتحاد، فيما العميد سيكون مطالبًا بالفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الزعيم لانتزاع اللقب.