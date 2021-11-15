"حمدالله أثبت هذا الموسم سطوته في النصر" .. والشعلان يرد

مازال وضع عبد الرزاق حمدالله في فريقه النصر يُثير الجدل في الإعلام السعودي، إذ يرى البعض أنه يتمتع بوضع خاص ومعاملة خاصة تختلف عن بقية زملائه، فيما يُصر البعض الآخر على نفي ذلك الأمر تمامًا.

هذا الخلاف في وجهات النظر جُسد في نقاش حاد بين الناقدين الرياضيين، فهد الروقي وخالد الشعلان، خلال حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي.

ماذا قال فهد الروقي عن وضع حمدالله في النصر؟

سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر قال خلال الحلقة أن حمدالله لم يغب عن التدريبات مؤخرًا لقضاء إجازة في المغرب، بل لتواجده في مدريد لمدة 3 أيام حيث خضع لفحوصات طبية للوقوف على حقيقة إصابته، مؤكدًا غياب اللاعب عن مواجهة الرائد القادمة في الدوري السعودي.

الروقي رد على ذلك قائلًا "أتمنى حقًا أن تكون الإصابة هي السبب الحقيقي خلف غياب حمدالله عن التدريبات وسفره إلى المغرب، لأننا اعتدنا من هذا اللاعب ومنذ الموسم الثاني له مع النصر تمتعه بمعاملة خاصة وسطوة كبيرة، وقد أثبت ذلك هذا الموسم تحديدًا".

أوضح "سطوة حمدالله ظهرت جليًا هذا الموسم بإبعاد كل من يُعارضه عن النادي، بدأ الأمر بالمدرب مانو مينيزيس ثم حسين عبد الغني الذي توقعت قبل فترة رحيله عن النادي بعد دخوله في خلاف مع المهاجم المغربي".

تابع "ورغم محاولات العديد من النصراويين إثبات أن حمدالله يُعامل معاملة عادية في النادي، لكن التاريخ النصراوي لن ينسى أنه لاعب يفتعل المشاكل ويُثير القضايا ويُمنع من لعب مباراة الفيصلي، وفي اليوم التالي يتواجد بجانب الرئيس في المنصة لإيصال رسالة أنه الآمر الناهي في الفريق، وهو كذلك".

وأتم "أتمنى أن يفتح حمدالله صفحة جديدة مع النصر، لكن لدي معلومات تؤكد أن وكيله عرضه على ناديين سعوديين، لا أعلم إن كان ذلك عرضًا حقيقيًا أم مجرد ضغط على إدارة النصر".

ماذا قال الشعلان ردًا على كلام الروقي؟

خالد الشعلان رد على تلك التصريحات من جانب الروقي مستنكرًا تمامًا هذا الحديث، مشيرًا إلى أن الروقي اعتاد الحديث بتلك الطريقة على حمدالله.

وأضاف موجهًا حديثه للروقي "إن كان حمدالله الآمر الناهي في النصر وله سطوة كبيرة في الفريق، لماذا لا يلعب أساسيًا مع الفريق؟ ولماذا وافق على التعاقد مع أبو بكر؟ ولماذا لا يأمر بفسخ عقده؟ ولماذا سمح لإدارة النصر بالتخلي عن صديقيه نور الدين أمرابط وبيتروس؟".

وأضاف ساخرًا "دعني أخبرك معلومة جديدة، سبب عدم توديع لاعبي النصر للمدرب بيدرو إيمانويل وحسين عبد الغني هو اتباعهم أوامر حمدالله، هو أمرهم بعدم توديع الرجلين".

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