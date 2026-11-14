حل يرفضه زيدان.. مدرب فرنسا يكشف سر عدم الاعتماد على نجم باريس سان جيرمان!

زيدان يتمسك بموقفه الحازم بشأن دور خط الوسط

اشتد الجدل حول التشكيل الدفاعي لمنتخب فرنسا بعد الهزيمة المخيّبة للآمال بنتيجة 3-1 أمام إيطاليا على ملعب سان سيرو. فخلال مواجهة دوري الأمم تلك، عانى الظهيران الفرنسيان بشكل كبير، ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن سبب بقاء زائير إيمري بديلاً لم يُشارك. وكان نجم باريس سان جيرمان الموهوب قد نجح سابقاً في شغل مركز الظهير الأيمن مع ناديه خلال فترات غياب أشرف حكيمي، مثبتاً امتلاكه الانضباط التكتيكي المطلوب لهذا الدور. غير أن زيدان سارع إلى استبعاد أي إمكانية لتجربة مماثلة على الصعيد الدولي قبيل المباراة المقبلة أمام تركيا.

وأوضح مدرب المنتخب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي يوم السبت: «وارن، أفضّل أن أراه في الوسط، في خط الوسط، في مركزه المعتاد». وشدّد على أنه لا يوجد أي أجندة تكتيكية محددة أو «اختلاف» في طريقة تعامله مع المواهب متعددة المراكز المختلفة مثل برادلي باركولا أو ريان شرقي. وأوضح زيدان أنه يرى أن التشكيلة تمتلك عمقاً محدداً في الأطراف، قائلاً: «لدينا أربعة لاعبين على الأطراف، نختار بناءً على اللاعبين، ولدينا اثنان على الجهة اليمنى واثنان على الجهة اليسرى. إيمري، إذا كان عليه أن يلعب، فذلك في خط الوسط. أريد أن أراه في ذلك المركز. لا يوجد شيء محسوب في كل ذلك، أنا لا أحاول الخداع».

الأزمة المتفاقمة في مركز الظهير الأيمن

يأتي رفض الاستفادة من قدرة زائير-إيمري على اللعب في أكثر من مركز في وقت تبدو فيه خيارات فرنسا على الجهة اليمنى من رباعية الدفاع ضعيفة بشكل متزايد. فقد تلقّت التشكيلة ضربة بانسحاب بيير كالولو، ما أجبر زيدان على استدعاء سايل كومبيدي، البالغ من العمر 21 عاماً والذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية الألمانية. أما مالو جوستو، أحد المتخصصين القلائل المتاحين إلى جانب جول كوندي المحوّل عن مركزه، فقد عاش أمسية كابوسية في ميلانو.

في المقابل، كان زائير إيمري نموذجاً في الثبات مع باريس سان جيرمان طوال موسم 2025-2026. فقد كان اللاعب الأكثر استخداماً تحت قيادة لويس إنريكي، إذ جمع رصيداً مذهلاً بلغ 4224 دقيقة من المشاركات الرسمية. وجعلته موثوقيته في مراكز متعددة مفضّلاً لدى العملاق الباريسي، ومع ذلك يبقى «بطل دكة البدلاء» مع منتخب بلاده بعد أن شارك في 13 مباراة دولية فقط. وعلى الرغم من حضوره الدائم في قوائم المباريات، فإنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة تحت قيادة زيدان.

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رهانات كبيرة للتأهل في دوري الأمم

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تتصاعد الضغوط على زيدان لإيجاد التركيبة الفائزة فيما يتوجه منتخب فرنسا إلى بوردو لمواجهة حاسمة أمام تركيا. ولضمان مقعد في ربع نهائي دوري الأمم من دون الاعتماد على نتيجة مباراة بلجيكا وإيطاليا، يتعيّن على بطل العالم 2018 تحقيق التعادل على الأقل. فالخسارة قد تؤدي إلى خروج كارثي من دور المجموعات، وهو سيناريو من شأنه أن يضع بدايات مشوار زيدان تحت مجهر دقيق.

وبينما يتواصل الجدل حول مركز الظهير الأيمن، يبقى التركيز منصبّاً على الأداء الجماعي المطلوب لتجاوز منتخب تركي عنيد. ومن المرجح أن يجد زائيرإيمري نفسه على دكة البدلاء مجدداً، ما لم يقرر زيدان إنعاش خط الوسط الذي بدا بطيئاً خلال هزيمة منتصف الأسبوع.