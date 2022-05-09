حل مشكلة صلاح في بايرن ميونخ .. النادي الألماني يريد ماني!

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من قبل نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن النادي البافاري يرى في ماني الشخص المناسب لدعم هجومه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الشبكة أن حسن صالح حميدتش المدير الرياضي للنادي البافاري قد قابل وكيل ماني هذا الأسبوع وتحدثا حول الصفقة.

حميدتش أثار حماس جماهير بايرن ميونخ هذا الأسبوع عندما تم سؤاله عن الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات، وكان رده: "النادي لديه بعض الأفكار الخلاقة".

ماني يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وجاء به من ساوثامبتون بمجرد قدومه لقيادة الريدز، وسيكون التفريط فيه صعبًا للغاية.

لكن عقد ماني رفقة ليفربول ينتهي بنهاية موسم 2022-2023 مما يعني أن رحيله قد لا يكون في يد كلوب رغم كل شيء.

في الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية عديدة أن ماني غير سعيد في ليفربول، في ظل تفضيل الإدارة التفاوض مع محمد صلاح على عقده مع الفريق، ومنح النجم المصري الأولوية في المفاوضات.

جدير بالذكر أن ماني شارك هذا الموسم في 47 مباراة وسجل 21 هدفًا، ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط فيها بالرحيل عن الفريق، حيث أكدت تقارير في نوفمبر 2019 أن ريال مدريد يسعى لضمه.