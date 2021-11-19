"حل مشكلة النصر في 3 إقالات، نُفذت 2 وبقيت واحدة"

قال الناقد الرياضي خالد أبو غانم أن حل مشاكل النصر التي ظهرت مؤخرًا يكمن في 3 إقالات، نُفذت منها 2 وبقيت واحدة، وذلك خلال تصريحاته عبر قناة 24 الرياضية السعودية.

النصر يعيش أزمة كبيرة منذ الخسارة أمام الهلال والخروج من دوري أبطال آسيا، ويتحدث العديد من النقاد الرياضيين والمتابعين عن حلول تلك الأزمة، قد طرح أبو غانم الحل الذي يراه مناسبًا.

ماذا قال خالد أبو غانم عن حل مشاكل النصر؟

أبو غانم أبدى رضاه وسعادته بقرار النصر إقالة المدرب بيدرو إيمانويل، مشيرًا إلى أن ضعف شخصيته وعدم سيطرته على اللاعبين بدا واضحًا في الفترة السابقة رغم أنها لم تتجاوز الشهر.

وأضاف "النصر قدم أداءً جيدًا تحت قيادة بيدرو أمام الوحدة، وكان الطرف الأفضل أمام الهلال، لكنه بعد التوقف تراجع جدًا، ظهر خلال مباريات الاتفاق والفيحاء والشباب أنه مدرب لا يستطيع التحكم باللاعبين أو قراءة الخصم أو فرض شخصية الفريق على المنافس، لم يُقدم أي شيء يُحسب له".

وعن حل أزمة الفريق، قال "بيدرو خلال حواره الأخير نفى بعض الأكاذيب التي رُوجت مؤخرًا، خاصة قصة أنه استقال، إذ أكد إقالته بواسطة الإدارة وصدمته من القرار، وكذلك قصة تدخل البعض في عمله، إذ نفى ذلك تمامًا وأكد أنه كان سيستقيل فورًا لو حدث ذلك".

أتم "إقالة بيدرو كان القرار الصواب، لكن حل مشاكل النصر يتطلب 3 إقالات، نفذت 2 وبقيت واحدة، أقيل المدرب بيدرو والرئيس التنفيذي حسين عبد الغني، وبقيت إقالة الرئيس مسلي آل معمر، هذا لأنه حتى الآن لم يتخذ أي قرار جيد وناجح".

ما هو وضع النصر حاليًا في الدوري السعودي؟

النصر خسر 8 نقاط متتالية في الدوري السعودي منذ سقوطه أمام الهلال، بتعادله مع الفيحاء وخسارته أمام الاتفاق والشباب.

الفريق لم يجمع في الدوري سوى 13 نقطة من 9 مباريات مما أبعده للمركز التاسع بفارق 10 نقاط عن الاتحاد في الصدارة، والذي لعب مباراتين إضافيتين.

النصر يُواجه الرائد يوم غدٍ في افتتاح الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويأمل في الفوز وإيقاف نزيف النقاط.

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