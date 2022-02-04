حلول رغم الغيابات .. كيف سيدير موسيماني الأهلي بالمونديال؟

قُضي الأمر، وأصبح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق الأهلي في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن وصل المنتخب المصري إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك قبل انطلاق مشوار المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات، ولكن السؤال هنا، كيف سيتعامل موسيماني مع الظروف الراهنة؟

الأهلي يستعد لأولى مواجهاته في كأس العالم للأندية، والمقرر لها مساء السبت في ربع النهائي، أمام فريق مونتيري المكسيكي، في مواجهة منتظرة بين الفريقين.

غيابات كثيرة ومؤثرة بلا شك يعاني منها الأهلي قبل مواجهة مونتيري المهمة، لتواجد عناصر أساسية في الكاميرون رفقة المنتخب المصري، بالإضافة للإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.

كيف سيتعامل موسيماني مع الوضع الحالي؟ هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

الطريقة الأمثل لموسيماني في غياب الدوليين

الأهلي سيلعب بطولة كأس العالم للأندية بدون 9 لاعبين أساسيين دفعة واحدة، مابين الإصابات والانشغال مع المنتخب المصري بنهائي كأس الأمم الإفريقية.

سيغيب بسبب الإصابات "بدر بانون وأكرم توفيق، والجنوب إفريقي بيرسي تاو"، بينما يتواجد مع المنتخب المصري كلًا من: "محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف".

📋 اليكم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 🦅💪❤️ pic.twitter.com/03OjhuvOGl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 3, 2022

ولذلك بنسبة كبيرة سيعتمد موسيماني على هذا التشكيل في مباراة مونتيري المكسيكي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، لويس ميكيسوني.

هذا هو التشكيل الأقرب في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث سيلعب الفريق الأحمر مباراته غدًا السبت، بينما سيخوض المنتخب المصري لقاء النهائي يوم الأحد أمام السنغال.

كيف سيتعامل موسيماني بالمباريات التالية؟

في حالة تحقيق الأهلي الفوز على مونتيري والتأهل إلى نصف النهائي، سيواجه خصمًا آخر قويًا، وهو فريق بالميراس البرازيلي، في لقاء سيكون ناريًا بكل تأكيد.

وقتها سيستعيد الأهلي جزء كبير من لاعبيه، أبرزهم أيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي في الوسط، ومحمد شريف في الهجوم.

📷صور من ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الذي يستضيف مباراة فريقنا امام مونتيري غدا 🦅 pic.twitter.com/tNfzo3QsxH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 4, 2022

وبذلك سيستعيد موسيماني جزء كبير من قوته المفقودة، وسيكون شكل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، حسين الشحات.

وإذا خسر الأهلي مباراة مونتيري، سيلعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وذلك أمام الخاسر من لقاء الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي، ووقتها قد يقرر موسيماني الاعتماد على البدلاء بدلًا من الأساسيين.

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