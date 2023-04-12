حلم ريال مدريد قد يدمر مستقبل كيليان مبابي!

حلم انتقال مبابي إلى ريال مدريد قد يكلفه الكثير..

يواجه كيليان مبابي خطر التعرض إلى عقوبة مغلظة في حالة كسر عقده من جانب واحد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم الحالي.

وبينما لا يعرف أحد ما سيحدث في مستقبل مبابي، فقد يفكر القائد الجديد لمنتخب فرنسا في الرحيل عن باريس سان جيرمان الموسم المقبل، لكن من الواضح أن النادي الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي لن يسهل الأمور عليه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن أحد الخيارات أمام مبابي هي فسخ عقده من جانب واحد، لكنه بذلك سيخاطر بالتعرض لعقوبات مغلظة، هو وفريقه الجديد.

وحسب المادة 17 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم فيما يخص إنهاء العقد دون مبرر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإنه: "يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض عن عدم الوفاء بالعقد الذي سيُحسب مع الأخذ في الاعتبار حساب التشريعات الوطنية وخصائص الرياضة وغيرها من المعايير الموضوعية ".

ويتابع: "تشمل هذه المعايير على وجه الخصوص المكافآت والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد، والمدة التعاقدية المتبقية، والتكاليف والنفقات التي تكبدها النادي السابق، وكذلك كما إذا كان إنهاء العقد يتم خلال فترة محمية".

وفي الحالة الافتراضية بتوقيع مبابي لنادي ريال مدريد الإسباني، يكون اللاعب وناديه الجديد ملزمان بالتضامن في الدفع، حيث يمكن تحديد المبلغ في العقد أو الاتفاق عليه بين الطرفين، بمعنى آخر، سيغطي ريال مدريد جزءً من التعويض المدفوع لباريس سان جيرمان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبابي سيواجه عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أشهر على الأقل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كل هذا الجانب القانوني يضع كيليان مبابي على مفترق طرق، إذا أراد مغادرة باريس هذا الصيف، فهناك حلان متاحان له، إما أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع ناصر الخليفي بشأن رحيله (وهو ما يبدو صعبًا)، أو سيقضي الأشهر الأربعة الأولى مع فريقه الجديد دون أن تطأ قدمه أرض الملعب.