حلم بيريز الممنوع .. كواليس فشل انتقال أجويرو إلى ريال مدريد

لاشك أن المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أجويرو كان واحدًا من أعظم المهاجمين في العالم منذ بزوغ نجمه مع أتليتكو مدريد كان محط أنظار فرق أوروبا ومن بينهم ريال مدريد.

تقارير صحفية اليوم نشرت كواليس فشل ريال مدريد في التعاقد مع أجويرو، وقت أن كان لاعبًا بين صفوف الجار أتلتيكو مدريد، قبل 10 سنوات.

وكان المهاجم المخضرم أعلن يوم الأربعاء الماضي اعتزاله لكرة القدم بسبب معاناته من اضطرابات في القلب تحول دون استكمال مسيرته داخل العشب الأخضر.

ماذا حدث بين أجويرو وريال مدريد؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، كان من أشد المعجبين بقدرات أجويرو.

إدارى ريال مدريد دخلت بالفعل في مباحثات استمرت أسبوعين كاملين مع مسؤولي "روخي بلانكوس" للتعاقد مع اللاعب.

ومن جانبه أجويرو نفسه دخل في نقاشات مع أتلتيكو، لإقناعها بالسماح له بالانتقال إلى ريال مدريد بحسب الصحيفة.

ما سبب فشل إتمام الصفقة؟

ميجيل أنخيل جيل الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد لم يوافق على هذه الصفقة ووضع حدًا لتلك المحاولات، رافضًا فكرة السماح برحيل أحد أبرز نجوم الفريق إلى الجار اللدود في العاصمة الإسبانية.

الأمر انتهى بانتقال أجويرو إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكتب التاريخ هناك ويصبح أحد أساطير ورموز النادي السماوي، قبل العودة إلى إسبانيا من بوابة برشلونة ثم الاعتزال.

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