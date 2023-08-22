"حلم القضاء على السعودية لن يتحقق" .. روبرتو كارلوس يحذر فيفا ويويفا!

الأسطورة البرازيلية يدافع عن نهضة السعودية في عالم كرة القدم..

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لم يسر الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس على خطى من خرجوا للهجوم على تحركات السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بل ظهر مشيدًا بمسؤوليها وعقليتهم في كيفية الاستثمار في عالم كرة القدم.

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الكثير من الأوروبيين أعلنوا تخوفهم علنًا من النهضة السعودية، حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ناشد الاتحاد الدولي "فيفا"، بالتدخل بعدما فازت أندية دوري روشن بأكثر من صفقة عالمية بعد منافسة على أندية القارة العجوز، لكن لروبرتو كارلوس رأيًا آخر..

قال الأسطورة البرازيلية، بحسب ما ترجم عنه الحساب الشهير "VIVA SPORT" المهتم بكل ما يتعلق بالكرة البرازيلية: "فيفا ويوفيا يحلمان بنهاية المال السعودي، لكن الحقيقة أن مالهم لن ينتهي، السعودية تتطور، ومسؤولوها يدركون كل خطوة يخطونها".

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وأضاف: "المسؤولون السعوديون يفهمون كيف تدار كرة القدم وكيفية الاستثمار بها، على سبيل المثال، بعد تعاقدهم مع نجم كبير، يخططون لإنشاء مدرسة رياضية تحمل اسمه".

يذكر أن السعودية بدأت اقتحام العالم الأوروبي في الساحرة المستديرة منذ يناير الماضي بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخلال الصيف الجاري واصلت مسيرتها بضم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز وإدوارد ميندي وغيرهم.

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