حلمي طولان: لو نافس الهلال على بطولة أفريقيا لحققها

تعرف على تصريحات طولان قبل مواجهة الهلال في إياب كأس زايد للأندية الأبطال

رفض حلمي طولان، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، الانتقادات الموجهة إليه بعد الخسارة من الهلال السعودي في ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال.

الهلال انتصر بثلاثية نظيفة في ربع النهائي ليضع قدمًا ونصف في الدور القادم.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون سبورت المصرية: "لنتكلم بواقعية، واجهنا فريق صعب للغاية وقدمنا كل ما لدينا ولا أحب الهجوم دون مبرر أو الانتقادات غير المبنية على حقائق".

وتابع: "الهلال فريق كبير ولو نافس في أفريقيا لحقق دوري الأبطال وكذلك الدوري المصري بأريحية، وراضي عن مستوى اللاعبين".

الزعيم 🆚 النمور في كلاسيكو الليلة



📊 الهلال والاتحاد هما الفريقان الوحيدان بدون هزيمة خلال عام 2019، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/7mp9gbDjuZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

مدرب الزمالك الأسبق أكد أنّ فريقه في مرحلة إحلال وتجديد وكان يحتاج للاستمرار لأطول وقت ممكن في البطولة.

جدير بالذكر أنّ زعيم الثغر أقصى الترجي التونسي والزمالك المصري من البطولة.

ويلتقى الفريقان يوم الإثنين المقبل في مباراة الإياب في مهمة صعبة للاتحاد السكندري على أرضه.