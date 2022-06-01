"حلمي أصبح حقيقة" .. بيل يودع ريال مدريد بعد فترة مضطربة في برنابيو

مهاجم ويلز البالغ من العمر 32 عامًا يغادر العاصمة الإسبانية بعد سنوات عديدة قضاها داخل سانتياجو بيرنابيو

أعلن جاريث بيل نجم ريال مدريد رحيله عن صفوف النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية موجهاً رسالة وداعية لجماهير المرينجي.

انقسم الوقت الذي قضاه كابتن منتخب ويلز في العاصمة الإسبانية ، بعد أن سجل عددًا من الأهداف المهمة والمثيرة للإعجاب، وفي الوقت نفسه كان التزامه تجاه النادي موضع تساؤل مرارًا وتكرارًا.

وبعد تسع سنوات طويلة، بدأ بيل الآن في الخروج واستغرق وقتًا لتكريم كل أولئك الذين وقفوا إلى جانبه طوال مسيرته في بلانكوس.

ماذا قال جاريث بيل في وداعه؟

نشر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على "إنستجرام": "أكتب هذه الرسالة لأقول شكراً لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، ومديري وطاقم العمل في وعمال غرفة الملابس والمشجعين الذين قدموا لي الدعم".

وتابع: "وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شاباً أراد أن يحقق حلمه باللعب مع ريال مدريد، وارتداء القميص الأبيض، ووضع الشعار على صدري، واللعب في سانتياجو برنابيو، والفوز بالألقاب وأكثرها شهرة وهو الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف: "يمكنني الآن أن أنظر للوراء وأتأمل وأقول بصدق إن هذا الحلم أصبح حقيقة وأكثر من ذلك بكثير، وأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعباً في ريال مدريد، كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً".

واختتم حديثه قائلاً: "كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي، تمكنا معاً من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم، لقد كان شرفا، شكراً لكم".

ماذا سيفعل بيل بعد الرحيل عن ريال مدريد؟

قد يعتزل نجم المنتخب الويلزي كرة القدم نهائياً حال فشل منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022، كما قد ربطت التقارير بيل بالعديد من الأندية بما في ذلك أتلتيكو مدريد والعديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي غضون ذلك، صرح وكيل أعماله مؤخرًا أن العودة إلى إنجلترا "مرجحة" للفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.

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