حلقة جديدة في مسلسل بلا نهاية .. واندا تطلب الطلاق من إيكاردي!

انفصال واندا نارا وماريو إيكاردي أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، ويبدو أن زوجة ووكيلة اللاعب قد طلبت الطلاق بالفعل..

طلبت واندا نارا، وكيلة أعمال وزوجة ماورو إيكاردي، الطلاق وهو الأمر الذي أدى لتفكير اللاعب في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

بدأت الخلافات تظهر للعلن يوم السبت الماضي حيث قامت واندا بحذف كل الصور التي تجمعها بإيكاردي من على حسابها الشخصي على إنستجرام واتهمته بالخيانة الزوجية، ويفترض أنه على متورط في علاقة مع الممثلة تشاينا سواريز.

نشر إيكاردي صورًا له ولزوجته يوم الأحد وتمنى لها عيد أم سعيدًا، والذي يتم الاحتفال به في الأرجنتين، لكن يبدو أن هذا الأمر لم ينجح في حل الخلافات بينهم.

تشير آخر التقارير في الأرجنتين إلى أن واندا نارا طلبت بالفعل الطلاق، وجاء رد إيكاردي على هذا الأمر مفاجئ حيث قام بالتهديد بالرحيل عن باريس سان جيرمان، مما سيؤثر على زوجته اقتصاديًا نظرًا لأن لديه عقد حتى عام 2024.

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يبدو أنها حازمة في نيتها الانفصال قانونًيا عن إيكاردي، وهي غاضبة من علاقته المزعومة مع تشاينا سواريز، حتى أنها أشارت إليها بالعاهرة التي ترسل صورها لرجل متزوج.

في الوقت الحالي، يغيب إيكاردي عن مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بعد طلبه الحصول على عطلة لحل مشاكله العائلية.