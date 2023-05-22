حكّم نهائي كأس العالم وشهد على انتقام جوارديولا من ريال مدريد .. من حكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

الاتحاد الأوروبي يعلن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن حكم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

ويلتقي مانشستر سيتي مع الإنتر يوم 10 يونيو القادم، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" فى مدينة إسطنبول التركية بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وقرر الاتحاد الأوروبى تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، لإدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023، وقد أدار الحكم 8 مباريات هذا الموسم بمنافسات دوري الأبطال.

وأدار الحكم البولندي الكثير من المباريات الهامة خلال مسيرته حيث حكم نهائى بطولة كأس العالم الأخيرة فى قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، بالإضافة لتحكيمه مباراة الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بنصف نهائي دوري الأبطال لهذه النسخة والتى انتهت بفوز كاسح للفريق الإنجليزي بنتيجة 4-0.

وتأهل مانشستر سيتي لنهائى دوري الأبطال على حساب ريال مدريد حامل اللقب، بنتيجة 5-1 فى مجموع المبارتين، بينما وصل إنتر ميلان لنهائي البطولة بعد فوزه على ميلان، بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين.