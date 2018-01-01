حكيم زياش يتوهج بهاتريك يحطم به رقم الموسم الماضي

زياش يحطم رقمه في الموسم الماضي كاملًا خلال 13 مباراة فقط

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم المغربي حكيم زياش توهجه هذا الموسم بتحطيمه رقمه الشخصي خلال الموسم الماضي خلال 13 مباراة فقط من الموسم الحالي. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ونجح زياش في تسجيل ثلاثة اهداف وصناعة هدف خلال فوز أياكس على مضيفه دي جرافاتشاب بثمانية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الهولندي.

وبأهداف اليوم يصل زياش إلى هدفه رقم 10 خلال 13 مباراة، ليحطم رقمه الشخصي خلال الموسم الماضي، حيث سجل فيه 9 أهداف فقط خلال 34 مباراة.

وبصناعته لهدف اليوم يكون زياش قد شارك في 4 أهداف في مباراة واحدة، وهو رقم لم يقم به أي لاعب في بطولة الدوري الهولندي خلال هذا الموسم.

ويتصدر بي إس في أيندهوفن ترتيب الدوري الهولندي برصيد 45 نقطة، بينما كان رصيد أياكس قبل مباراة الأحد 40 نقطة، قبل أن يرفعه للنقطة الثالثة والأربعين.

يذكر أن حكيم زياش قد وصل للمركز الثالث على سلم ترتيب الهدافين للدوري الهولندي مناصفة مع لوزانو نجم أيندهوفن، و عبد الناصر الخياطي نجم أون دين هاج، حيث سجل الثلاثي 10 أهداف هذا الموسم.