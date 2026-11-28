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شرح لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، كيف يوظّف نونو مينديش وأشرف حكيمي في المناطق المتقدمة، وذلك قبل مواجهة لوريان يوم السبت في الدوري الفرنسي. ومع غياب ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، يختبر لويس إنريكي حلولًا هجومية مرنة انطلاقًا من مركز الظهير.

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مينديش وحكيمي في أدوار متقدمة مع باريس سان جيرمان

أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الدور الذي يلعبه نونو مينديش وأشرف حكيمي في قيادة هجوم الفريق، وذلك قبل مباراة السبت أمام لوريان في الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء. ومع غياب ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، يواصل باريس سان جيرمان البحث عن حلول من داخل التشكيلة للحفاظ على فعاليته الهجومية.

ويتصدر فريق لويس إنريكي ترتيب الدوري الفرنسي بسلسلة من ثمانية انتصارات متتالية، ويتأقلم باستمرار مع ضغط المباريات المحلية والأوروبية في ظل غياب عناصر أساسية على الأطراف الهجومية.

«حكيمي يلعب كمهاجم طوال الوقت تقريبًا»

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، أوضح لويس إنريكي أن جهازه الفني يختبر بشكل فعلي أدوارًا غير تقليدية للاعبين مثل مينديش وحكيمي، بعيدًا عن فترة الانتقالات. وبدلًا من الاعتماد فقط على الصفقات الجديدة، يراهن على أن يُثبت لاعبو الفريق قدرتهم على أداء ما يُطلب منهم على أرض الملعب.

وقال لويس إنريكي: «نحاول دائمًا تحسين الفريق دون أن نتمكن من التعاقد مع لاعبين لأننا خارج فترة الانتقالات. نفكر في سيناريوهات مختلفة لكل مباراة. نحن جهاز فني يسعى إلى إثبات أمور قد تكون لديكم شكوك حولها، لكن اللاعبين قادرون على التعامل معها». وأضاف: «نحن منفتحون دائمًا على احتمالات مختلفة. لقد لعب نونو مينديش بالفعل كجناح، وحكيمي يلعب كمهاجم طوال الوقت تقريبًا. ما زلنا نسعى إلى تحسين فريقنا، واللاعبون هم من سيعطوننا الإجابة عمّا إذا كان ذلك ينجح أم لا».

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تعدد الأدوار والتحرك المنضبط داخل المنظومة

ينتمي مينديش وحكيمي إلى تشكيلة أوسع قائمة على القدرة على التكيف، إلى جانب لاعبين مثل وارين زائير إيمري وسيني مايولو ولوكاس بيرالدو وعثمان ديمبيلي وماغنيس أكليوش وفيتينيا. وأشار لويس إنريكي إلى أن حرية التمركز لا تنجح إلا إذا وازن اللاعبون بين التحرك الهجومي والانضباط الدفاعي.

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وأوضح: «تحتاج إلى هذا النوع من الحرية للتدرب على المواقف العامة مثل التحرك المنضبط. وللدفاع، يجب أن تكون في المكان الصحيح. هذا التوازن، هذا الاتزان صعب، وإلا لكانت كل الفرق تلعب مثلنا. تحتاج إلى لاعبين يملكون الذكاء والقدرة على إدارة ذلك».

اختبار الوصفة أمام دفاع لوريان

سيواجه حكيمي خط دفاع منضبطًا للوريان على ملعب حديقة الأمراء مساء السبت، إذ لم تستقبل شباك فريق ألكسندر دوجو سوى ثلاثة أهداف في آخر ست مباريات بالدوري.

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وسيكون مدى قدرة التحركات الهجومية لظهيري باريس سان جيرمان على فك التكتل الدفاعي للوريان عاملًا حاسمًا، في وقت يسعى فيه المتصدر إلى تحقيق فوزه التاسع على التوالي في الدوري الفرنسي.