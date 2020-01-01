حكيمي يكشف النقاب عن أقوى لاعبين واجههم خلال مسيرته

ثلاثي برشلونة في الصدارة..

كشف المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، عن أقوى اللاعبين ممن واجههم خلال مسيرته حتى الآن.

حكيمي، يلعب لصالح دورتموند منذ صيف 2018، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ومن المقرر أن يعود إلى النادي الملكي، في يونيو المقبل، عقب انتهاء إعارته.

وقال حكيمي، في تصريحات لموقع جول وشبكة "DAZN": "لقد لعبت بالفعل ضد الكثير من الخصوم الأقوياء، وبالطبع لدى برشلونة بعض اللاعبين وهم ميسي، وسواريز، وجريزمان، اللعب ضدهم الأكثر صعوبة".

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الدولي المغربي أيضًا اختار أيضًا لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، وثنائي بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي، وكينجسلي كومان.

وأتم: "لاوتارو مارتينيز كان قويًا أيضًا، كما يمكنني اختيار كينجسلي كومان وروبيرت ليفاندوفسكي".

وشارك صاحب الـ21 عامًا، في 26 مباراة مع دورتموند في مختلف المسابقات، حيث سجل 6 أهداف وصنع مثلها.