حكيمي يقود بوروسيا دورتموند لوصافة البوندسليجا بالفوز على جلادباخ

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا هامًا للغاية على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بوروسيا بارك في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.

تورجان هازارد من افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة الثامنة، وكان من الغريب أن يقوم الدولي البلجيكي بالاحتفال على الرغم من أنه يدين بالفضل لجلادباخ ببزوغ نجمه قبل انتقاله إلى أسود الفيستيفاليا هذا الموسم.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن لارس شتيندل من إدراك هدف التعديل لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 لتشتعل المباراة، وتألق روما بوركي في أكثر من فرصة محققة لكتيبة ماركو روز ومنع تقدمهم في لقطات غاية الخطورة.

أشرف حكيمي كان له رأي آخر رغم سيطرة جلادباخ، إذ أحرز الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 71 بتمريرة حاسمة من جادون سانشو ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية في صراعه للتتويج بلقب البوندسليجا.

بهذا الهدف يُصبح الدولي المغربي قد اشترك في 13 هدفًا هذا الموسم سواء بالتسجيل أو الصناعة، وبالتبعية يصير ثاني أكثر المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى اشتراكًا في الأهداف هذاالموسم بعد ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، الذي اشترك في 14 هدفًا.

15 - Jadon Sancho has now assisted 15 goals in the this season, a new personal record. The only other @BlackYellow player to assist as many goals in a single #Bundesliga season was Henrikh Mkhitaryan 2015/16 (15). Artist. #BMGBVB pic.twitter.com/CiAWQ3bvAB