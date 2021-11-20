حكيمي يغازل ميسي والبرغوث يؤكد: توقعت التسجيل

عبّر أشرف حكيمي عن سعادته الكبيرة بتسجيل ليونيل ميسي أولى أهدافه بقميص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، فيما شدد البرغوث نفسه على ما يمثله هذا الهدف من قيمة استثنائية بالنسبة له.

وانتصر باريس سان جيرمان على نانت بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الفرنسي، وأحرز ميسي الهدف الثالث بالمباراة التي تلقى خلالها كيلور نافاس بطاقة حمراء بالشوط الثاني.

ميسي سابقًا أحرز هدفين بقميص بي آس جي على صعيد دوري أبطال أوروبا، لكن الانتقادات طالته كثيرًا حول عدم التسجيل محليًا، ليرد بأداء مميز أمام نانت بملعب حديقة الأمراء.

ماذا قال ميسي عن هدفه في نانت؟

الدولي الأرجنتيني في حديث للصحافة بعد المباراة قال "أنا سعيد، سمحت لنا العديد من الفرص لكن حارس نانت قام ببعض التصديات الجيدة".

كما أضاف "لم نخاف مما حدث وانتهى الأمر بنا إلى تحقيق الفوز، أنا سعيد بتسجيل هذا الهدف الأول في ملعب حديقة الأمراء أمام جماهيرنا".

وأتم "صحيح أنني سجلت في دوري أبطال أوروبا، كنت أتوقع أن أسجل في الدوري أيضًا".

ماذا قال أشرف حكيمي بعد مباراة نانت؟

أما حكيمي، فقال حول هدف ميسي "أنا سعيد جدًا له ولنا لأنه لاعب مهم جدًا وآمل أن يساعدنا على الفوز بالألقاب".

وواصل "لقد كان فوزًا صعبًا نعم، على الرغم من البطاقة الحمراء كانت السيطرة لنا وشعرنا أننا في القمة ولم نقلق".

ماذا قال بوتشيتينو حول ميسي والفوز؟

ماوريسو بوتشيتينو هو الآخر تحدث للإعلام، فقال "هدف ميسي؟ نعم كان مهمًا جدًا، علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

وتابع "رغم الطرد، أظهر الفريق شخصيته مرة أخرى وكان رائعًا، الوقت مهم للتواصل بين اللاعبين والشعور بالراحة على أرض الملعب".

واختتم مجيبًا حول موعد عودة سيرخيو راموس "لا أعلم، تطور الإصابة مهم جدًا، التدريب شيء والمباريات شيء ومن فضلك لا تفرط في تفسير ذلك".

اقرأ أيضًا..

بماركته المسجلة كسر صيامه بهدف رائع .. ماذا قدم ميسي أمام نانت؟

ميسي يتعمد تجاهله، هل يغادر باريس؟ ردود الأفعال على حكيمي أمام نانت

الأكثر مرحًا والأفضل في التعامل مع النساء ..نيمار يكشف أسراره مع ميسي ومبابي