حكيمي مطلوب في بايرن ميونخ!

النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي مطلوب في صفوف بايرن ميونخ الألماني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إنتر مضطر لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحسين حالته المالية قبل الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ يدرك ذلك جيدًا، لذلك يسعى للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقد يكلف اللاعب فريق بايرن ميونخ حوالي 50 مليون يورو، وهو ما يستطيع الفريق البافاري تحمله في الصفقة بحسب ما أكدت الصحيفة.

ولن يعاني حكيمي بأي شكل من الأشكال في النادي البافاري من جانب التأقلم، حيث يعرف اللاعب المغربي أجواء الدوري الألماني جيدًا من فترة تواجده في بوروسيا دورتموند.

وكان اللاعب قد حصل على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته مع إنتر بعد أقل من عام من انضمامه من صفوف ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد شارك في 54 مباراة في الدوري الألماني من قبل، وسجل سبعة أهداف وصنع 14 خلال موسمين.