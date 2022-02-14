حكيمي: ريال مدريد رفض الرهان عليّ

اعترف المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أن ريال مدريد رفض إعادته إلى صفوف الفريق بعد فترته مع إنتر.

وكان حكيمي قد انضم إلى صفوف العملاق الفرنسي مطلع الصيف قادمًا من إنتر في صفقة قدرتها الصحافة بنحو 60 مليون يورو.

التقارير حينها كشفت أن ريال مدريد رفض معادلة عرض باريس سان جيرمان لشراء حكيمي من إنتر، رغم أنه كان يملك الأولوية.

ماذا قال حكيمي؟

أجرى المغربي حكيمي مقابلة مع "ماركا" الإسبانية تحدث فيها عن عدة أمور، وتطرق للحديث عن ريال مدريد، وقال: "حين غادرت إلى إنتر، كان هناك خيار إعادة شراء لصالح ريال مدريد، ولكنهم لم ينفذونه".

وأضاف "أعتقد أن ريال مدريد لم يرغب في الرهان عليّ بنفس قدر الأندية الأخرى".

ذهاب وعودة ثم رحيل

وكان المغربي الذي نشأ في صفوف الميرينجي غادر للمرة الأولى في صيف 2018 معارًا إلى بوروسيا دورتموند لمدة عامين.

وبعد العودة في صيف 2020 انتقل حكيمي إلى إنتر مقابل 43 مليون يورو، لينتقل في العام التالي إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن حكيمي شارك مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث غادر من ربع النهائي على يد منتخب مصر بالخسارة في الأوقات الإضافية بهدفين مقابل هدف.

ويستعد صاحب الـ23 حاليًا لمواجهة ريال مدريد غدًا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء".

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