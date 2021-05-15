حكيمي: إنتر سيسيطر على أوروبا تحت قيادة كونتي وهذا سبب انضمامي لهم

المغربي أشرف حكيمي يتوقع سيطرة أوروبية لإنتر تحت قيادة أنطونيو كونتي.

أكد النجم المغربي أشرف حكيمي أن فريقه لديه القدرة على السيطرة على قارة أوروبا لو استمر المدرب أنطونيو كونتي في تدريب الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سبورت وييك"، وكشف خلالها عن سبب انضمامه لإنتر في الأساس.

وقال حكيمي: "السبب في انضمامي لصفوف إنتر كان الطموح والمشروع وكلمات المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي".

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وأضاف: "لقد اتصل بي وأخبرني إنه يريدني وسألني عما أريده لمستقبلي وأين أرى نفسي، وشرح لي كيف سنلعب وأشعرني بأهميتي".

وأكمل: "المشروع هنا بدأ بكونتي، باللاعبين الشباب، ولو استمر في صفوف الفريق سيبدأ السيطرة على أوروبا وإيطاليا".

وكان آخر تتويج أوروبي لإنتر يتزامن مع آخر لقب دوري حصل عليه قبل هذا الموسم في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد وصل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي ضد إشبيلية لكنهم خسروا بثلاثة أهداف لهدفين تحت قيادة كونتي.