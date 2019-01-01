حكيمي: أرغب في النجاح مع ريال مدريد
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أبدى أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، استعداده للعودة إلى الأخير والنجاح هناك.
وقال حكيمي لصحيفة اس الإسبانية:"لن أكذب، سأحب أن أنجح هناك بالتأكيد".
وأضاف:"لقد نشأت في مدريد، إنه النادي الذي أعتبره منزلي وسأحب مواصلة التطور هناك".
وأوضح"ولكن إن لم أتمكن من ذلك سأحاول أن أنجح في مكان آخر".
وتابع:"لا يجب أن أبدأ التفكير بشأن العام المقبل، يجب أن أركز على الموسم الحالي".
وكان حكيمي -20 عاماً- قد خرج في إعارة لمدة عامين في صفوف دورتموند، حيث قطع شوطاً طويلاً تحت قيادة لوسيان فافر.