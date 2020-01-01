حكومة كتالونيا تعرقل سحب الثقة من بارتوميو وترفض عودة الجماهير

الحكومة ذاتية الحكم في كتالونيا ترفض فتح مدرجات كامب نو للجماهير، وتعرقل عملية سحب الثقة من بارتوميو.

قررت حكومة كتالونيا أن ترفض الطلب المقدم من قبل نادي برشلونة من أجل حضور الجماهير لملعب كامب نو بداية من اللقاء القادم في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فرنسفاروش بطل المجر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن ذلك القرار تم اتخاذه بعد اجتماع ممثلين من الحكومة اليوم مع إدارة النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار لم يكن الوحيد الذي عكر صفو النادي الكتالوني، فقد أجلت الحكومة البت في أمر اقامة تصويت سحب الثقة من الرئيس الحالي.

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وكان برشلونة قد تقدم بخطة لعودة الجماهير أمام فرنسفاروش بواقع ألف متابع، ليرتفع ذلك الرقم إلى عشرة آلاف ضد دينامو كييف في الرابع من نوفمبر و25 ألف أمام يوفنتوس في الثامن من الشهر نفسه.

كذلك رفضت الحكومة مقترح النادي الكتالوني لتواجد 500 مشجعًا في لقاء كلاسيكو كرة السلة القادم أمام ريال مدريد والذي يقام يوم الجمعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه النادي ببروتوكول حماية من أجل دخول الجماهير للحكومة الكتالونية، لكنها رفضته جملة وتفصيلًا.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة في كتالونيا كانت قد أكدت أن نادي برشلونة لم يقدم حتى الآن البروتوكول الخاص بعملية التصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي.