حكم نهائي كأس الملك: اللاعبون هم المفتاح الحقيقي لنجاح المباراة

نيستور بيتانا يتحدث عن نهائي كأس الملك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الأرجنتيني نيستور بيتانا، حكم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سعادته البالغة لتوليه قيادة المباراة تحكيميًا.

الاتحاد سيواجه التعاون مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملك فهد الدولي.

الحكم الأرجنتيني قال خلال تصريحات لقناة "دوري بلس" قبل المباراة: "أعرف أنها مباراة مهمة في السعودية، وهي مهمة لي شخصيًا، وجاهزين لها كطاقم تحكيم، والأجواء جميلة".

نيستور بيتانا تابع: "المفتاح الحقيقي لنجاح المباراة هم اللاعبين، وأتمنى التوفيق للجميع ومشاهدة مباراة جميلة".

ومازح نيستور بيتانا المراسل، وقام بتناول مشروب "متة" المشهور في قارة أمريكا الجنوبية، ليبدي هدوء أعصابه قبل المباراة القوية.

وقاد نيستور بيتانا مباراتي افتتاح ونهائي كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.