حكم نهائي الأبطال 2016 : هدف راموس لم يكن صحيحًا وحاولت تعويض أتلتيكو !

اعترف الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرج، باتخاذ بعض القرارات الخاطئة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 في ميلانو بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

كلاتنبيرج قال إنه أخطأ عندما احتسب هدف سيرخيو راموس خلال هذه المباراة، لذلك حاول تعويض أتلتيكو في وقت لاحق.

وجاء ذلك في مداخلة تليفزيونية لبرنامج "The Brazilian Shirt Name"، حيث أكد منحه ركلة جزاء غير واضحة لتوريس بعد تدخل بيبي عليه لتعويض هدف راموس.

ماذا قال كلاتنبيرج؟

الحكم المعتزل قال:"علمت أن بيل لمس الكرة مما سهل على راموس تسجيل الهدف الأول من موقف تسلل، لذلك سألت مساعدي إذا كانت هذه اللمسة بعد الركلة الحرة وأصيب بالشلل التام".

وأضاف:"اضطررت إلى إعادة تشغيل اللعبة واتصلت بمساعدي وأخبرني أن الميكروفون وسماعات الرأس توقفت عن العمل، كنت مرتبكًا للغاية وكان قرارًا صعبًا جدًا".

وأما عن تعويضه أتلتيكو:"كنت محظوظًا للغاية في هذا النهائي، لأنني حصلت على فرصة احتساب ركلة جزاء نسبتها 50/50، كان فيرناندو توريس متقدمًا بشكل واضح على بيبي وكان هناك خطأ".

وتابع:"هل كانت مخالفة حقًا؟ الأمر تقديري بشكل كبير، ولكني احتسبتها من أجل إعادة التوازن بعد هدف ريال غير الصحيح".

وأما عن خطأ أنطوان جريزمان وقتها:"لقد لعب الكرة وضرب العارضة، وقلت لنفسي، رائع جدًا، إنه يومي، يوم مثالي للحكم، أتلتيكو أتيحت له فرصة التعادل وقد أخطأوا لذلك لن يوجهوا اللوم لي".

ماذا حدث خلال هذه المباراة؟

ريال كان قد سجل هدف التقدم عن طريق سيرخيو راموس، قبل أن يأتي يانيك كاراسكو لتسجيل التعادل ليأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

التعادل استمر كما هو حتى ركلات الترجيح، والتي حسمت فوز ريال مدريد بطلًا لدوري الأبطال، ليواصل تفوقه على غريمه وجاره اللدود.

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