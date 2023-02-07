"حكم مثير للجدل" .. صحف إسبانيا تتذكر هزيمة ريال مدريد التاريخية ضد الأهلي!

ماركا تحذر ريال مدريد من ذكرى الأهلي وجمال الغندور

يُكدِر اسم جمال الغندور الإسبان دائمًا؛ فالحكم المصري الذي أدار مباراتهم مع كوريا الجنوبية في مونديال 2002، أعادوا ذكراه مع اقتراب مباراة الأهلي وريال مدريد.

ويلتقي الأهلي وريال مدريد غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخهما بعدما هزم الأهلي الفريق الإسباني بالقاهرة في 2001 وديًا بهدف دون رد.

وأدار جمال الغندور مباراة 2001 لتُعاد ذكراه من جديد بالصحافة الإسبانية فتواصلت معه صحيفة ماركا التي قال لها: "بالفعل أدرت المباراة، أتذكر حتى أن لدي قصة مع زيدان؛ لاعب في الأهلي احتاج مساعدتي لكن زيزو نظر إلي لأفعل شيئًا فذهبت إلى لاعب بلدي وطلبت من الاعتذار لزيدان، ففعل".

بعد سنة وفي 2002 أدار جمال مباراة إسبانيا وكوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس العالم وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا كبيرًا على هدف مُلغى لإسبانيا التي خسرت بركلات الترجيح.