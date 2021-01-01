حكم لقطة إصابة فان دايك: اللعبة تسلل ولكن

لقطة كلفت النجم الهولندي الموسم

عاد مايكل أوليفر، الحكم الإنجليزي، بالحديث إلى مباراة إيفرتون وليفربول ولقطة إصابة فيرجيل فان دايك بسبب تدخل جوردان بيكفورد العنيف.

أوليفر لم يخرج أي بطاقة لحارس إيفرتون بعد تدخله العنيف على مدافع ليفربول الذي تسبب في إصابة بالغة على مستوى الركبة ستبعده على الأرجح حتى نهاية الموسم.

وقال أوليفر مع "ديلي ميل": "التفكير الأول كان أن الكرة تسلل ولذا وجب التركيز على هذه الفرضية، أعتقد قلت لحكام الفيديو الكرة تسلل، إذا لم تكن كذلك سأحتسب ركلة جزاء".

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وأكمل: "شاهدت اللقطة أكثر من مرة، برأيي بيكفورد لم يفعل أي شيء باستثناء فرد جسده للتصدي للكرة، ولكن قام بذلك بطريقة خاطئة".

وواصل: "جميعنا، وأنا ضمنهم، لم نركز مع الالتحام كما يجب، كان يمكن احتساب التسلل وطرد بيكفورد أيضاً".

وختم: "الغريب أن في الملعب لم يتحدث أي من اللاعبين أو أي أحد عن الطرد، كان يجب أن يتم احتساب التسلل ولكن أيضاً طرد بيكفورد".

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أوليفر سبق وأثار الجدل أيضاً بقراراته في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس بدوري الأبطال قبل ثلاثة مواسم باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهلت النادي الملكي.